Яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня

Воєнний стан і мобілізація в Україні продовжені до 6 серпня 2025 року. Разом із цим зберігається загальна мобілізація: чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані стати на облік та можуть бути призвані до лав ЗСУ, якщо не мають законних підстав для відстрочки.

Виїзд за кордон для військовозобов’язаних заборонено, окрім окремих винятків. Про це пише Уніан.

Кого мобілізують у травні 2025 року

Призову підлягають чоловіки віком 25–60 років. Юнаки з 18 років мають обов’язково ставати на облік і проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Перевага надається військовозобов’язаним із бойовим досвідом та спеціальностями — штурмовики, артилеристи, оператори дронів, сапери. Осіб віком 50–60 років також мобілізують — вони служать не лише в штабах, а й на передовій.

Хто не підлягає мобілізації

У 2025 році звільняються від мобілізації:

Особи з інвалідністю 1–3 груп.

Непридатні за висновком ВЛК.

Чоловіки старше 60 років.

Ті, хто здійснює постійний догляд за непрацездатними.

Багатодітні батьки (від трьох дітей).

Чоловіки, чиї родичі мають інвалідність 1–2 груп.

Студенти денної чи дуальної форми навчання, аспіранти.

Засуджені за тяжкі злочини.

Особи, які втратили близького родича на війні або самі були в полоні.

Хто має право на відстрочку і як її оформити

Відстрочку можуть отримати:

Через сімейні обставини (троє і більше дітей, догляд за родичем з інвалідністю або тяжкою хворобою, батько-одинак).

(троє і більше дітей, догляд за родичем з інвалідністю або тяжкою хворобою, батько-одинак). За станом здоров’я (інвалідність або непридатність).

(інвалідність або непридатність). У зв’язку з навчанням (перша вища освіта).

(перша вища освіта). Через службову необхідність (бронювання на критично важливому підприємстві).

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Щоб оформити відстрочку, потрібно:

Зібрати підтверджуючі документи. Написати заяву на ім’я керівника ТЦК. Додати висновок ВЛК (якщо є). Подати оригінали або завірені копії в ТЦК.

У разі відмови можна оскаржити рішення в суді або через вищий орган ТЦК.

Що робити, якщо людину мобілізували, попри наявну відстрочку

Необхідно:

Надати копію документа про відстрочку.

Якщо документу немає при собі — поінформувати про його наявність.

Подати письмову заяву до ТЦК або через юриста.

Ініціювати службову перевірку та оскаржити мобілізацію в суді.

Чи потрібне проходження ВЛК для оформлення відстрочки

Якщо є дійсний висновок ВЛК (не старший за 12 місяців), повторно проходити комісію не обов’язково. Онлайн-огляди ВЛК не передбачені — комісію потрібно проходити особисто.

Чи дозволяє відстрочка виїзд за кордон

Ні. Відстрочка не дає автоматичного права на перетин кордону. Для виїзду потрібне окреме дозвільне рішення та документально підтверджена підстава.

Хто може виїхати за кордон легально

Особи з бронюванням (за погодженням із Генштабом).

Люди з інвалідністю 1–2 груп та їх супровідники.

Багатодітні батьки.

Студенти іноземних вишів (якщо почали навчання до 1 січня 2024 року та мають судове рішення).

Для відрядження заброньованим особам потрібні наказ, лист-запрошення, довідка з ТЦК і витяг з реєстру "Оберіг".

Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.

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