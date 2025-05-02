Какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая
Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 6 августа 2025 года. При этом сохраняется общая мобилизация: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на учет и могут быть призваны в ряды ВСУ, если у них нет законных оснований для отсрочки.
Выезд за границу для военнообязанных запрещен кроме отдельных исключений. Об этом пишет Униан.
Кого мобилизуют в мае 2025 года
Призову подлежат мужчины 25–60 лет. Юноши с 18 лет должны обязательно становиться на учет и проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Предпочтение отдается военнообязанным боевым опытом и специальностям — штурмовики, артиллеристы, операторы дронов, саперы. Лиц 50–60 лет также мобилизуют — они служат не только в штабах, но и на передовой.
Кто не подлежит мобилизации
В 2025 году освобождаются от мобилизации:
- Лица с инвалидностью 1-3 групп.
- Непригодны по заключению ВЛК.
- Мужчины старше 60 лет.
- Те, кто осуществляет постоянный уход за нетрудоспособными.
- Многодетные родители (от троих детей).
- Мужчины, чьи родственники обладают инвалидностью 1–2 групп.
- Студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты.
- Осуждены за тяжкие преступления.
- Лица, потерявшие близкого родственника на войне или сами находившиеся в плену.
Кто имеет право на отсрочку и как ее оформить
Отсрочку могут получить:
- Из-за семейных обстоятельств (трое и более детей, уход за родственником с инвалидностью или тяжелой болезнью, отец-одиночка).
- По состоянию здоровья (инвалидность или непригодность).
- В связи с обучением (первое высшее образование).
- Из-за служебной необходимости (бронирование на критически важном предприятии).
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Чтобы оформить отсрочку, нужно:
- Собрать подтверждающие документы.
- Написать заявление на имя руководителя ТЦК.
- Добавить заключение ВЛК (если есть).
- Предоставить оригиналы или заверенные копии в ТЦК.
В случае отказа можно оспорить решение в суде или через высший орган ТЦК.
Что делать, если человека мобилизовали, несмотря на существующую отсрочку
Необходимо:
- Предоставить копию документа об отсрочке.
- Если документа нет при себе – проинформировать о его наличии.
- Подать письменное заявление в ТЦК или через юриста.
- Инициировать служебную проверку и оспорить мобилизацию в суде.
Нужно ли прохождение ВЛК для оформления отсрочки
Если есть действительное заключение ВЛК (не старше 12 месяцев), повторно проходить комиссию не обязательно. Онлайн-обзоры ВЛК не предусмотрены – комиссию нужно проходить лично.
Разрешает ли отсрочка выезд за границу
Нет. Отсрочка не дает автоматического права на пересечение границы. Для выезда требуется отдельное разрешительное решение и документально подтвержденное основание.
Кто может уехать за границу легально
- Лица с бронированием (по согласованию с Генштабом).
- Люди с инвалидностью 1-2 групп и их сопроводители.
- Многодетные родители.
- Студенты иностранных вузов (если начали обучение до 1 января 2024 и имеют судебное решение).
Для командировки забронированным лицам нужны приказ, письмо-приглашение, справка из ТЦК и выписка из реестра "Оберег".
Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.
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