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Война в Украине

Какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая

Цихоцкая Мария

Какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на учет и могут быть призваны в ряды ВСУ, если не имеют законных оснований для отсрочки

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 6 августа 2025 года. При этом сохраняется общая мобилизация: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны встать на учет и могут быть призваны в ряды ВСУ, если у них нет законных оснований для отсрочки.

Выезд за границу для военнообязанных запрещен кроме отдельных исключений. Об этом пишет Униан.

Кого мобилизуют в мае 2025 года

Призову подлежат мужчины 25–60 лет. Юноши с 18 лет должны обязательно становиться на учет и проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Предпочтение отдается военнообязанным боевым опытом и специальностям — штурмовики, артиллеристы, операторы дронов, саперы. Лиц 50–60 лет также мобилизуют — они служат не только в штабах, но и на передовой.

Кто не подлежит мобилизации

В 2025 году освобождаются от мобилизации:

  • Лица с инвалидностью 1-3 групп.
  • Непригодны по заключению ВЛК.
  • Мужчины старше 60 лет.
  • Те, кто осуществляет постоянный уход за нетрудоспособными.
  • Многодетные родители (от троих детей).
  • Мужчины, чьи родственники обладают инвалидностью 1–2 групп.
  • Студенты дневной или дуальной формы обучения, аспиранты.
  • Осуждены за тяжкие преступления.
  • Лица, потерявшие близкого родственника на войне или сами находившиеся в плену.

Кто имеет право на отсрочку и как ее оформить

Отсрочку могут получить:

  • Из-за семейных обстоятельств (трое и более детей, уход за родственником с инвалидностью или тяжелой болезнью, отец-одиночка).
  • По состоянию здоровья (инвалидность или непригодность).
  • В связи с обучением (первое высшее образование).
  • Из-за служебной необходимости (бронирование на критически важном предприятии).

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Чтобы оформить отсрочку, нужно:

  1. Собрать подтверждающие документы.
  2. Написать заявление на имя руководителя ТЦК.
  3. Добавить заключение ВЛК (если есть).
  4. Предоставить оригиналы или заверенные копии в ТЦК.

В случае отказа можно оспорить решение в суде или через высший орган ТЦК.

Что делать, если человека мобилизовали, несмотря на существующую отсрочку

Необходимо:

  • Предоставить копию документа об отсрочке.
  • Если документа нет при себе – проинформировать о его наличии.
  • Подать письменное заявление в ТЦК или через юриста.
  • Инициировать служебную проверку и оспорить мобилизацию в суде.

Нужно ли прохождение ВЛК для оформления отсрочки

Если есть действительное заключение ВЛК (не старше 12 месяцев), повторно проходить комиссию не обязательно. Онлайн-обзоры ВЛК не предусмотрены – комиссию нужно проходить лично.

Разрешает ли отсрочка выезд за границу

Нет. Отсрочка не дает автоматического права на пересечение границы. Для выезда требуется отдельное разрешительное решение и документально подтвержденное основание.

Кто может уехать за границу легально

  • Лица с бронированием (по согласованию с Генштабом).
  • Люди с инвалидностью 1-2 групп и их сопроводители.
  • Многодетные родители.
  • Студенты иностранных вузов (если начали обучение до 1 января 2024 и имеют судебное решение).

Для командировки забронированным лицам нужны приказ, письмо-приглашение, справка из ТЦК и выписка из реестра "Оберег".

Напомним, мы уже писали, кто из преподавателей и студентов не подлежит мобилизации.

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Война в Украине