Имеет ли право УБД на бесплатный проезд гражданском транспорте и как поступить в случае отказа: объяснение юриста

Военнослужащие, имеющие статус участников боевых действий, могут пользоваться рядом государственных льгот — в частности, в сфере труда, образования, коммунальных услуг и транспорта. Одной из важнейших социальных гарантий для защитников есть право на безвозмездный проезд в общественном и междугородном транспорте.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица со статусом УБД имеют право бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, а также автобусами пригородных и междугородных маршрутов. К тому же, участникам боевых действий предоставляется возможность бесплатной поездки (туда и обратно) один раз в два года или с скидкой 50% один раз в год — железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения. Об этом пишет НОВОСТИ. LIVE.

Если же водитель отказывает защитнику в льготном проезде, следует придерживаться четкого алгоритма действий. Сначала следует оплатить проезд, сохранить билет (желательно зафиксировать все на видео), ведь отказ в выдаче билета — отдельное нарушение, которое можно обжаловать, в частности, в налоговой. Также нужно выяснить название перевозчика, обратиться к диспетчеру и найти свидетелей ситуации среди пассажиров.

Следующим шагом является вызов полиции с требованием составить протокол об административном нарушении в соответствии со статьей 133-1 КУоАП. Если полиция не была вызвана, следует сфотографировать или записать государственный номер транспортного средства и подать официальную жалобу. В зависимости от типа перевозки ее нужно направить либо перевозчику и органу местного самоуправления (если речь о городских маршрутах), либо Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (для междугородных).

Жалобы подаются письменно, заказным письмом с уведомлением о вручении, или лично — с фиксацией входного номера на копии.

Юристы отмечают: отказ в льготной перевозке без законных оснований является нарушением и влечет административную ответственность. Согласно действующему законодательству, за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 850 гривен.

