Сколько стоит пополнить карту Ощадбанка в 2025 году: актуальные тарифы
Государственный банк "Ощадбанк" определил тарифы на разные способы пополнения карточных счетов. При этом в 2025 году некоторые остаются полностью бесплатными.
Об этом говорится в официальной информации, обнародованной банком. Клиентам Ощадбанка доступны несколько способов пополнения банковских карт.
- через терминалы банка;
- в личном кабинете Ощад24/7 (мобильное приложение или веб портал);
- в кассах отделений Ощадбанка.
Пополнение через терминал
Чтобы внести средства на карту, можно воспользоваться банковским терминалом. Этот способ быстр и не предусматривает никаких комиссий. Алгоритм действий таков:
- Вставьте карту в терминал.
- Введите ПИН-код.
- В меню выберите опцию "Пополнить карту".
- Укажите номер карты и сумму перевода.
- Внесите наличные деньги в купюроприемник.
- Подтвердите операцию.
Читайте также: Часть услуг отменена: меняется для клиентов Ощадбанка и кого это касается
Пополнение через сервис Ощад 24/7
Внести деньги на карточный счет Ощадбанка можно с помощью мобильного приложения или веб-версии сервиса "Ощад 24/7". Для пенсионных карт комиссия не взимается, однако на другие карты для выплат действует тариф 0,1% + 2 грн. Если перевод производится на счета других банков, комиссия составляет 1% + 5 грн.
Чтобы пополнить карту таким способом, нужно:
- Войти в личный кабинет и выбрать раздел "Переводы между своими счетами".
- Выполнить следующие подсказки системы.
Внесение средств в кассе банка
Еще один вариант – пополнение счета в отделении Ощадбанка. Эта услуга бесплатна. Для совершения сделки необходимо:
- Передать кассиру карту.
- Сообщить сумму, которую следует отнести.
Пополнение карты через EasyPay и Ibox
Клиенты могут внести средства на счет с помощью терминалов или мобильного приложения Ibox и EasyPay. В приложении достаточно на интерактивной карте найти пункт с отметкой "0%", после чего в терминале ввести номер карты и внести наличные деньги (до 30 тыс. грн).
Также перевод возможен через EasyPay.ua. В этом случае комиссия составляет 1%, а сумма сделки не должна превышать 5 тыс. грн за одну транзакцию. Для совершения сделки необходимо:
- Указать номера карт отправителя и получателя.
- Ввести код CVC2/CVV2.
- Указать срок действия карты.
- Укажите номер телефона для подтверждения платежа.
Ранее мы рассказывали, что в "Ощадбанке" приняли решение о сроке действия карточек.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!