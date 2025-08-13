Скільки коштує поповнити картку Ощадбанку у 2025 році: актуальні тарифи

Державний банк "Ощадбанк" визначив тарифи на різні способи поповнення карткових рахунків. При цьому у 2025 році деякі з них залишаються повністю безкоштовними.

Про це йдеться в офіційній інформації, оприлюдненій банком. Клієнтам Ощадбанку доступні кілька способів поповнення банківських карток:

через термінали банку;

в особистому кабінеті Ощад24/7 (мобільний застосунок або вебпортал);

у касах відділень Ощадбанку.

Поповнення через термінал

Щоб внести кошти на картку, можна скористатися банківським терміналом. Цей спосіб швидкий і не передбачає жодних комісій. Алгоритм дій такий:

Вставте картку у термінал. Введіть ПІН-код. У меню оберіть опцію "Поповнити картку". Вкажіть номер картки та суму переказу. Внесіть готівку у купюроприймач. Підтвердіть операцію.

Поповнення через сервіс Ощад 24/7

Внести гроші на картковий рахунок Ощадбанку можна за допомогою мобільного застосунку або вебверсії сервісу "Ощад 24/7". Для пенсійних карток комісія не стягується, проте на інші картки для виплат діє тариф 0,1% + 2 грн. Якщо переказ здійснюється на рахунки інших банків, комісія становить 1% + 5 грн.

Щоб поповнити картку таким способом, потрібно:

Увійти в особистий кабінет та обрати розділ "Перекази між своїми рахунками". Виконати подальші підказки системи.

Внесення коштів у касі банку

Ще один варіант – поповнення рахунку у відділенні Ощадбанку. Ця послуга є безкоштовною. Для здійснення операції необхідно:

Передати касиру картку. Повідомити суму, яку потрібно зарахувати.

Поповнення картки через EasyPay та Ibox

Клієнти можуть внести кошти на рахунок за допомогою терміналів або мобільного застосунку Ibox та EasyPay. У додатку достатньо на інтерактивній мапі знайти пункт із позначкою "0%", після чого у терміналі ввести номер картки та внести готівку (до 30 тис. грн).

Також переказ можливий через пристрої EasyPay.ua. У цьому випадку комісія становить 1%, а сума операції не повинна перевищувати 5 тис. грн за одну транзакцію. Для здійснення операції необхідно:

Вказати номери карток відправника та одержувача. Ввести CVC2/CVV2 код. Зазначити термін дії картки. Вказати номер телефону для підтвердження платежу.

