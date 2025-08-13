Скільки коштує поповнити картку Ощадбанку у 2025 році: актуальні тарифи
Державний банк "Ощадбанк" визначив тарифи на різні способи поповнення карткових рахунків. При цьому у 2025 році деякі з них залишаються повністю безкоштовними.
Про це йдеться в офіційній інформації, оприлюдненій банком. Клієнтам Ощадбанку доступні кілька способів поповнення банківських карток:
- через термінали банку;
- в особистому кабінеті Ощад24/7 (мобільний застосунок або вебпортал);
- у касах відділень Ощадбанку.
Поповнення через термінал
Щоб внести кошти на картку, можна скористатися банківським терміналом. Цей спосіб швидкий і не передбачає жодних комісій. Алгоритм дій такий:
- Вставте картку у термінал.
- Введіть ПІН-код.
- У меню оберіть опцію "Поповнити картку".
- Вкажіть номер картки та суму переказу.
- Внесіть готівку у купюроприймач.
- Підтвердіть операцію.
Поповнення через сервіс Ощад 24/7
Внести гроші на картковий рахунок Ощадбанку можна за допомогою мобільного застосунку або вебверсії сервісу "Ощад 24/7". Для пенсійних карток комісія не стягується, проте на інші картки для виплат діє тариф 0,1% + 2 грн. Якщо переказ здійснюється на рахунки інших банків, комісія становить 1% + 5 грн.
Щоб поповнити картку таким способом, потрібно:
- Увійти в особистий кабінет та обрати розділ "Перекази між своїми рахунками".
- Виконати подальші підказки системи.
Внесення коштів у касі банку
Ще один варіант – поповнення рахунку у відділенні Ощадбанку. Ця послуга є безкоштовною. Для здійснення операції необхідно:
- Передати касиру картку.
- Повідомити суму, яку потрібно зарахувати.
Поповнення картки через EasyPay та Ibox
Клієнти можуть внести кошти на рахунок за допомогою терміналів або мобільного застосунку Ibox та EasyPay. У додатку достатньо на інтерактивній мапі знайти пункт із позначкою "0%", після чого у терміналі ввести номер картки та внести готівку (до 30 тис. грн).
Також переказ можливий через пристрої EasyPay.ua. У цьому випадку комісія становить 1%, а сума операції не повинна перевищувати 5 тис. грн за одну транзакцію. Для здійснення операції необхідно:
- Вказати номери карток відправника та одержувача.
- Ввести CVC2/CVV2 код.
- Зазначити термін дії картки.
- Вказати номер телефону для підтвердження платежу.
