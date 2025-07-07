В 'Ощадбанку' ухвалили рішення щодо терміну дії карток: коли заблокують

"Ощадбанк продовжив термін дії карток, що мали закінчитися ще у лютому 2022 року. Тепер ці картки залишатимуться активними мінімум до 31 грудня 2025 року, і їх не заблокують.

У банку повідомили, що продовження терміну дії карток відбудеться автоматично. Це рішення було прийнято через діючий в Україні воєнний стан. Про це пише OBOZ.UA.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року", – зазначається в повідомленні.

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Яким карткам не буде автоматично продовжено термін дії

Зазначається, що для деяких карток автоматичне продовження терміну дії не буде здійснюватися. Це стосується карток, термін дії яких закінчився між лютим 2022 року і березнем 2025 року, за умови, що:

Протягом січня-лютого 2025 року ці картки хоча б один раз використовувались для операції (у тому числі неуспішної).

Або на картці залишок коштів нульовий, і за останні 6 місяців не було жодних операцій.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання. У зручний для вас час", – додали в банку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина клієнтів "Ощадбанку" втратили право на ряд послуг.

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