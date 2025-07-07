В 'Ощадбанке' приняли решение о сроке действия карт: когда заблокируют

"Ощадбанк" продлил срок действия карт, которые должны были закончиться еще в феврале 2022 года. Теперь эти карты будут оставаться активными минимум до 31 декабря 2025 года, и их не заблокируют.

В банке сообщили, что продление срока действия карточек состоится автоматически. Это решение было принято из-за действующего в Украине военного положения. Об этом пишет OBOZ.UA.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года. Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек с февраля 2022 года", – отмечается в сообщении.

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Каким картам не будет автоматически продлен срок действия

Отмечается, что для некоторых карт автоматическое продление срока действия не будет осуществляться. Это касается карт, срок действия которых истек между февралем 2022 года и мартом 2025 года, при условии, что:

В течение января-февраля 2025 года эти карты хотя бы один раз использовались для операции (в том числе неуспешной).

Или на карте остаток средств нулевой, и за последние 6 месяцев не было никаких операций.

"Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения. В удобное для вас время", – добавили в банке.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть клиентов "Ощадбанка" потеряли право на ряд услуг.

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