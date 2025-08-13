Эксперты назвали ТОП-10 автомобилей, которые быстро обесцениваются после покупки

Не каждая покупка автомобиля – выгодная инвестиция. Это особенно актуально, когда речь идет об определенных моделях. Некоторые транспортные средства стремительно дешевеют, и наибольшие потери часто приходятся именно на первые годы после покупки.

Компания из Великобритании "Moneybarn" провела исследование, результаты которого показали, что некоторые автомобили теряют свою рыночную стоимость особенно стремительно в течение первых трех лет использования. В антирейтинг попали как представители премиум-сегмента, так и популярные массовые модели, пишет uamotors

1. BMW 7-Series

Флагманская модель BMW попала в список автомобилей, которые больше всего теряют в цене в течение трехлетнего периода. По данным, через 36 месяцев стоимость "семерки" снижается на 32,99% от первоначальной цены.

2. Infiniti Q50

Этот представительский седан, имеющий общее происхождение с Nissan, демонстрирует еще большую потерю стоимости – примерно 33,74% от цены, по которой его приобрели новым, уже через три года эксплуатации.

3. Renault Koleos

В течение первых трех лет после приобретения этот SUV теряет около 36,08% своей стоимости. Несмотря на принадлежность к популярному классу кроссоверов, он демонстрирует довольно стремительное обесценивание – даже больше, чем некоторые седаны.

4. Land Rover Defender

Этот премиальный внедорожник, имеющий высокую стартовую цену, за три года теряет 36,89% своей рыночной стоимости. Его статус и проходимость не спасают от закономерной амортизации.

5. Audi A3 (седан

Седаны постепенно теряют популярность, что негативно влияет на их ликвидность. Модель Audi A3 за три года дешевеет на 37,71%, подтверждая общую тенденцию к падению цен в этом сегменте.

6. MG ZS

Этот кроссовер, пользующийся популярностью в отдельных европейских странах, демонстрирует довольно стремительное падение стоимости. Несмотря на стабильный спрос, по данным британских экспертов, через три года после приобретения его рыночная цена снижается на 37,71%.

7. Peugeot 2008

Модель отличается стильным внешним видом, высоким клиренсом и просторным салоном. Однако, как показывает анализ, за первые три года эксплуатации она теряет 38,55% своей первоначальной стоимости.

8. BMW X3

Этот представитель баварского автопрома привлекает покупателей со средним бюджетом благодаря своей репутации и характеристикам. Однако это не спасает его от значительного обесценивания: в Великобритании средний уровень потери стоимости за три года составляет 38,78%.

9. Renault Zoe

Электромобиль, который уже более десяти лет присутствует на рынке, постепенно теряет актуальность на фоне более новых моделей. Как следствие, за три года эксплуатации его стоимость снижается на 39,4%.

10. Jaguar XF

Этот представитель премиального E-класса демонстрирует значительное падение цены в Великобритании – согласно официальным данным, за первые три года владения автомобиль теряет 68,31% своей первоначальной стоимости.

