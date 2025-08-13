Експерти назвали ТОП-10 авто, які швидко знецінюються після покупки

Не кожна покупка авто – вигідна інвестиція. Це особливо актуально, коли мова йде про певні моделі. Деякі транспортні засоби стрімко дешевшають, і найбільші втрати часто припадають саме на перші роки після купівлі.

Компанія з Великої Британії "Moneybarn" провела дослідження, результати якого показали, що деякі автомобілі втрачають свою ринкову вартість особливо стрімко протягом перших трьох років користування. До антирейтингу потрапили як представники преміум-сегменту, так і популярні масові моделі, пише uamotors.

1. BMW 7-Series

Флагманська модель BMW потрапила до списку автомобілів, які найбільше втрачають у ціні протягом трирічного періоду. За даними, через 36 місяців вартість "сімки" знижується на 32,99% від початкової ціни.

2. Infiniti Q50

Цей представницький седан, що має спільне походження з Nissan, демонструє ще більшу втрату вартості – приблизно 33,74% від ціни, за яку його придбали новим, вже через три роки експлуатації.

3. Renault Koleos

Протягом перших трьох років після придбання цей SUV втрачає близько 36,08% своєї вартості. Попри належність до популярного класу кросоверів, він демонструє досить стрімке знецінення – навіть більше, ніж деякі седани.

Читайте також: Просторий інтерʼєр та якісне оснащення: топ найкращих кросоверів 2025 року

4. Land Rover Defender

Цей преміальний позашляховик, що має високу стартову ціну, за три роки втрачає 36,89% своєї ринкової вартості. Його статус і прохідність не рятують від закономірної амортизації.

5. Audi A3 (седан

Седани поступово втрачають популярність, що негативно впливає на їхню ліквідність. Модель Audi A3 за три роки дешевшає на 37,71%, підтверджуючи загальну тенденцію до падіння цін у цьому сегменті.

6. MG ZS

Цей кросовер, який користується популярністю в окремих європейських країнах, демонструє досить стрімке падіння вартості. Незважаючи на стабільний попит, за даними британських експертів, через три роки після придбання його ринкова ціна знижується на 37,71%.

7. Peugeot 2008

Модель вирізняється стильним зовнішнім виглядом, високим кліренсом і просторим салоном. Проте, як показує аналіз, за перші три роки експлуатації вона втрачає 38,55% своєї початкової вартості.

Читайте також: Служитимуть довго: топ найкращих автомобілів Volkswagen

8. BMW X3

Цей представник баварського автопрому приваблює покупців із середнім бюджетом завдяки своїй репутації та характеристикам. Однак це не рятує його від значного знецінення: у Великій Британії середній рівень втрати вартості за три роки становить 38,78%.

9. Renault Zoe

Електромобіль, який вже понад десять років присутній на ринку, поступово втрачає актуальність на тлі новіших моделей. Як наслідок, за три роки експлуатації його вартість знижується на 39,4%.

10. Jaguar XF

Цей представник преміального E-класу демонструє значне падіння ціни у Великій Британії – згідно з офіційними даними, за перші три роки володіння автомобіль втрачає 68,31% своєї початкової вартості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!