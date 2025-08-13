Потери РФ втрое превышают украинские - Зеленский

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 12 августа заявил, что потери российской армии на фронте примерно в три раза превышают украинские. По его словам, соотношение по личному составу составляет около 1 к 3 в пользу ВСУ.

Об этом передает " Укринформ ". Президент привел данные за один из дней: у россиян 968 потерь, среди них 531 погибший, 428 раненых и 9 пленных. Украинские силы в тот же день понесли 340 потерь, в том числе 18 погибших, 243 раненых и 79 пропавших без вести.

Зеленский также сообщил, что соотношение в артиллерии сейчас 1 к 2,4 в пользу противника, а в отношении FPV-дронов - 1 к 1,4 в пользу Украины. Он отметил, что при достаточном финансировании со стороны европейских партнеров этот показатель можно было бы поднять до 1 до 2,5 или даже 1 к 4.

Ранее мы рассказывали, что Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

