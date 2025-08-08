Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна

За інформацією ЗМІ, адміністрація Білого дому працює над підготовкою зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. За попередньою інформацією, перемовини можуть відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення наразі не визначено.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в оточенні Трампа. Речниця Трампа Каролайн Лівітт підтвердила відкритість експрезидента до діалогу з обома лідерами. "Як зазначив президент Трамп учора, російська сторона виявила зацікавленість у зустрічі з ним, і він готовий до такої розмови. Президент Трамп прагне зустрітися як з Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським, оскільки хоче покласти край цій жорстокій війні. Наразі у Білому домі опрацьовуються деталі можливих перемовин, і додаткова інформація буде оприлюднена у належний час", - заявила вона.

Нагадаємо, що робитиме Москва, аби "збити" історію з потенційним запровадженням санкцій.

