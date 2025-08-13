В Украине подешевеют овощи: эксперт рассказал, когда это произойдет

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук поделился своим мнением о возможном снижении цен на овощи в Украине. Он также очертил перспективы по стоимости фруктов.

Так, эксперт отметил, что стоимость продуктов борщевого набора начнет снижаться в конце лета текущего года. Об этом он рассказал в эфире "Ранок.LIVE".

Однако он обратил внимание, что из-за весенних заморозков в этом году урожай фруктов понес убытки.

"В этом сезоне у нас будет прирост овощей, где-то порядка 800 тысяч тонн. Это дополнительные возможности, которые будут влиять на снижение цены. Сейчас мы видим, когда появляется больше предложений под открытым грунтом внутренних производителей, цена постепенно идет вниз. Это касается борщевого набора", – пояснил Марчук.

Он также отметил, что наибольшее снижение цен на овощи ожидается в конце августа и в начале сентября.

"Пик снижения мы ожидаем в конце августа – начале сентября, когда будет массовый сбор овощных культур. Что касается плодовых деревьев и их урожая, то это ситуация как с рапсом, что из-за заморозков они пострадали. Такая же ситуация и с грушами, и с яблоками. Косточковые, которые мы видели в этом сезоне, их было мало и они были дорогими. Не следует ожидать таких цен, как в позапрошлом или прошлом году. По мере увеличения предложений цена немного просядет, но не намного", – резюмировал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

