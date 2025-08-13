В Україні подешевшають овочі: експерт розповів, коли це відбудеться

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук поділився своєю думкою щодо можливого зниження цін на овочі в Україні. Він також окреслив перспективи щодо вартості фруктів.

Так, експерт зазначив, що вартість продуктів борщового набору почне знижуватися наприкінці літа поточного року. Про це він розповів в ефірі "Ранок.LIVE".

Проте він звернув увагу, що через весняні заморозки цього року урожай фруктів зазнав збитків.

"Цього сезону в нас буде приріст овочів, десь порядку до 800 тисяч тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з'являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу. Це стосується борщового набору", – пояснив Марчук.

Він також зазначив, що найбільше зниження цін на овочі очікується наприкінці серпня та на початку вересня.

"Пік зниження ми очікуємо наприкінці серпня – на початку вересня, коли буде масовий збір овочевих культур. Що стосується плодових дерев та їхнього врожаю, то це ситуація як з ріпаком, що через заморозки вони постраждали. Така сама ситуація і щодо груші, і щодо яблука. Кісточкові, які ми бачили у цьому сезоні, їх було мало і вони були дорогі. Не слід очікувати на такі ціни, як позаминулого чи минулого року. В міру збільшення пропозицій ціна трішки просяде, але не набагато", – резюмував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Раніше ми розповідали, що в Україні різко підскочили ціни на деякі продукти.

