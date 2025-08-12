Яйця дорожчають: чому змінилася ціна та скільки вони коштують зараз

В Україні зафіксовано значне подорожчання курячих яєць. За офіційною статистикою, у період з липня 2024 року до липня 2025-го їхня ціна зросла на 82,4%.

Крім того, за інформацією Держстату, у помісячному вимірі вартість також піднялася. Подорожчання становило 1,5%. За даними моніторингу OBOZ.UA, у період з початку липня до 10 серпня 2025 року вартість нефасованих яєць категорії С1 піднялася на 0,56 грн за штуку, що відповідає зростанню на 5,6 грн за десяток.

У великих торговельних мережах такі небрендовані яйця, які продаються поштучно, пропонували за ціною 5,44 грн за одиницю (54,4 грн за десяток). Водночас у деяких супермаркетах їх можна було придбати дешевше або дорожче – у межах 4,99–5,9 грн за штуку. Наприклад, у мережі Varus ціна становила 5,79 грн за одиницю (57,9 грн за десяток).

У мережі Novus ціна становила 4,99 грн за штуку (49,9 грн за десяток), у "МегаМаркеті" – 5,9 грн за одиницю (59 грн за десяток), а в "ЕКОмаркеті" – 5,09 грн за штуку (50,9 грн за десяток).

Водночас фасовані, тобто брендовані, яйця подешевшали, хоч і зовсім незначно. За інформацією "Мінфіну", десяток яєць марки "Ясенсвіт" у середньому коштував 73,53 грн, що лише на 7 копійок менше, ніж у липні.

У середньому вартість десятка яєць у великих торговельних мережах коливалася в межах 70,99–78,2 грн. Зокрема:

Auchan – 71,4 грн за десяток;

Novus – 70,99 грн за десяток;

Megamarket – 78,2 грн за десяток.

Раніше ми розповідали, що в Україні різко підскочили ціни на деякі продукти.

