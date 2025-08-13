Учитывается ли в страховой стаж работа за границей: объяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины разъяснил, что украинцам, работавшим за границей, могут отнести этот период в страховой стаж для назначения пенсии. Это особенно актуально для тех, кому не хватает необходимого стажа, приобретенного в Украине.

Главное управление ПФУ в Волынской области сообщает, что зачисление иностранного стажа возможно двумя путями. Первый — если между Украиной и страной работы существует международный договор, стаж учитывается согласно его условиям. Второй — при отсутствии такого договора следует подать в ПФУ документы из иностранных органов, подтверждающих период работы и его зачисление в стаж по законодательству того государства.

В то же время, есть категории граждан, которым стаж, приобретенный за пределами Украины, не будет учтен. Речь идет о тех, кто после 19 февраля 2014 г. работал или служил в структурах Российской Федерации, занимал должности в ее органах власти или правоохранительных органах, сотрудничал с оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях или принимал участие в незаконных вооруженных формированиях государства-агрессора.

