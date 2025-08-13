Чи враховується у страховий стаж робота за кордоном: пояснення ПФУ

Пенсійний фонд України роз’яснив, що українцям, які працювали за кордоном, можуть зарахувати цей період до страхового стажу для призначення пенсії. Це особливо актуально для тих, кому бракує необхідного стажу, набутого в Україні.

Головне управління ПФУ у Волинській області повідомляє, що зарахування іноземного стажу можливе двома шляхами. Перший — якщо між Україною та країною роботи існує міжнародний договір, тоді стаж враховується згідно з його умовами. Другий — за відсутності такого договору потрібно подати до ПФУ документи з іноземних органів, які підтверджують період роботи та його зарахування до стажу за законодавством тієї держави.

Водночас є категорії громадян, яким стаж, набутий за межами України, не буде врахований. Йдеться про тих, хто після 19 лютого 2014 року працював чи служив у структурах Російської Федерації, займав посади в її органах влади або правоохоронних органах, співпрацював з окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих територіях чи брав участь у незаконних збройних формуваннях держави-агресора.

