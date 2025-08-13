Спрос на рынке труда после войны: за кем будут активно охотиться работодатели

В перспективе украинские работодатели будут активно искать специалистов в сфере технологий – от инженеров по машинному обучению до аналитиков виртуальной реальности, а также специалистов в социальной области, в частности врачей, преподавателей, реабилитологов и тренеров. Спрос на эти профессии объясняется необходимостью обновления страны и растущей важностью человеческого ресурса в условиях социально-экономических изменений.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк. Она отметила, что после завершения войны экономика Украины потребует восстановления во всех отраслях, что повлечет за собой значительный спрос на рабочую силу.

Согласно прогнозам Всемирного экономического форума в отчете Future of Jobs Report 2025, наиболее востребованными будут оставаться технологические специальности, в том числе связанные с анализом данных, автоматизацией и созданием инновационных решений. В число перспективных вакансий будущего входят:

специалист по финансовому инжинирингу;

эксперт по машинному обучению (Machine Learning);

разработчик DataOps;

аналитик виртуальной и дополненной реальности;

другие ИТ-специалисты способны работать с большими данными и искусственным интеллектом.

Читайте также: Кому из украинцев тяжелее всего найти работу: названы профессии с избытком кандидатов

Рост спроса на цифровые профессии объясняется тем, что большинство отраслей экономики переходят на автоматизированные процессы и нуждаются в специалистах, способных оперативно внедрять и обслуживать технологические решения. Несмотря на развитие техники, человеческий фактор будет оставаться ключевым. Юлия Жовтяк отмечает, что особое значение приобретут профессии, связанные с работой с людьми и обеспечением их благосостояния. К таким специальностям относятся:

преподаватели и тренеры;

врачи, медсестры и реабилитологи;

социальные работники;

коучи и специалисты по профессиональному развитию.

Спрос на эти специальности обусловлен не только потребностью в восстановлении Украины после войны, но и глобальными тенденциями, такими как старение населения, рост психологических и социальных вызовов и необходимость переквалификации рабочей силы.

В то же время украинский рынок труда и в дальнейшем будет нуждаться в рабочих специальностях. После войны ожидается активное развитие строительной отрасли, агропромышленного сектора и промышленности, что обеспечит спрос на:

строителей;

работников пищевой промышленности;

водителей;

специалистов по обслуживанию станков с программным управлением;

электрогазосварщиков;

токарей.

Раньше мы рассказывали, какие профессии можно быстро овладеть и сразу получить работу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!