Попит на ринку праці після війни: за ким активно полюватимуть роботодавці

У перспективі українські роботодавці активно шукатимуть спеціалістів у сфері технологій – від інженерів із машинного навчання до аналітиків віртуальної реальності, а також фахівців у соціальній галузі, зокрема лікарів, викладачів, реабілітологів і тренерів. Попит на ці професії пояснюється необхідністю відновлення країни та зростаючою важливістю людського ресурсу в умовах соціально-економічних змін.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Вона зазначила, що після завершення війни економіка України потребуватиме відновлення у всіх галузях, що спричинить значний попит на робочу силу.

Згідно з прогнозами Всесвітнього економічного форуму у звіті Future of Jobs Report 2025, найбільш затребуваними залишатимуться технологічні спеціальності, зокрема ті, що пов’язані з аналізом даних, автоматизацією та створенням інноваційних рішень. До числа перспективних вакансій майбутнього входять:

фахівець з фінансового інжинірингу;

експерт з машинного навчання (Machine Learning);

розробник DataOps;

аналітик віртуальної та доповненої реальності;

інші ІТ-спеціалісти, здатні працювати з великими даними та штучним інтелектом.

Зростання попиту на цифрові професії пояснюється тим, що більшість галузей економіки переходить на автоматизовані процеси і потребує фахівців, здатних оперативно впроваджувати та обслуговувати технологічні рішення. Незважаючи на розвиток техніки, людський чинник залишатиметься ключовим. Юлія Жовтяк зазначає, що особливе значення набудуть професії, пов’язані з роботою з людьми та забезпеченням їхнього добробуту. До таких спеціальностей відносяться:

викладачі та тренери;

лікарі, медсестри та реабілітологи;

соціальні працівники;

коучі та фахівці з професійного розвитку.

Попит на ці спеціальності обумовлений не лише потребою відновлення України після війни, а й глобальними тенденціями, такими як старіння населення, зростання психологічних та соціальних викликів і необхідність перекваліфікації робочої сили.

Водночас український ринок праці й надалі потребуватиме робітничих спеціальностей. Після війни очікується активний розвиток будівельної галузі, агропромислового сектору та промисловості, що забезпечить попит на:

будівельників;

працівників харчової промисловості;

водіїв;

фахівців з обслуговування верстатів із програмним керуванням;

електрогазозварників;

токарів.

