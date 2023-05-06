Быстрый и бюджетный завтрак: что приготовить на 25 гривен

Полезный завтрак совсем не означает, что на кухне долго придется возиться. Ведь утренние блюда могут быть и приготовлены на скорую руку из всего, что может быть в холодильнике.

Предлагаем вашему вниманию рецепт блюда, которое обойдется всего в 25 гривен. А по желанию вы можете добавить к этому блюду и более дорогие ингредиенты, если есть их в холодильнике.

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Вам понадобится жареный кусочек любого хлеба (или тост) и два яйца. Если где-то завалялся кусок сыра, то еще лучше – натрите его на терке, чтобы присыпать яйцо.

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Готовим так:

Кусок хлеба подсушите в тостере или на сухой сковороде. Яйца пожарьте и посолите, можно присыпать излюбленными приправами. Выложите их на хлеб и присыпьте тертым сыром, пока горячие. Выложите на тарелку, если есть какие-нибудь овощи, или может зелень – добавьте к блюду. Приятного аппетита!

Предлагаем к этому блюду заварить кофе с лимоном. Рецепт читайте здесь.

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