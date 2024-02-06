Біженці з України матимуть змогу отримати бізнес-субсидії у Литві: подробиці

Відтепер українські біженці можуть подавати заявку на отримання бізнес-субсидій до Литовського відділення Міжнародної організації міграції (МОМ Литва). Крім того, в українців з’явилась можливість почати або розширити індивідуальну діяльність у Литві та реалізовувати підприємницькі ідеї.

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Заявки можна подавати до середини лютого. З усіх поданих заявок оберуть 20 найкращих, які отримають до 3 тис. євро і три індивідуальні менторські сесії.

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Про це повідомляє литовський мовник LRT.

"Ті українці, які тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу", – заявив глава МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

"Наша мета – не тільки надати підтримку, але, перш за все, надати знання, щоб люди, які хочуть створити робочі місця для себе і, можливо, для інших, мали достатньо інформації, могли засновувати компанії і реалізовувати свої плани", – сказав Бінгяліс.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 75% знижку на оплату комуналки.

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