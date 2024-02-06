Деякі українці можуть отримати 75% знижку на оплату комуналки: кого це стосується та як отримати
Деякі українці можуть отримати знижку в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг. Така пільга надається без урахування середньомісячного доходу.
Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду в Донецькій області у Facebook. Таким чином без урахування середньомісячного доходу пільгу в розмірі 75% можуть отримати наступні категорії громадян:
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- учасникам бойових дій;
- постраждалим учасникам Революції Гідності;
- реабілітованим особам з-поміж тих, кого було піддано репресіям у вигляді позбавлення волі або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу;
- колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків.
Для того, аби отримати пільгу, потрібно подати заяву для внесення відомостей до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб) та наступні документи:
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- документи, які підтверджують право на отримання пільги;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- довідку про взяття на облік ВПО;
- договір оренди;
- довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою або інший документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а в разі їх відсутності — акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи.
Відповідну заяву можна подати в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, додаток "Пенсійний фонд", офіційний вебсайт Мінсоцполітики, та інші інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування чи Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Крім цього, заяву можна подати особисто або поштою до будь-якого сервісного центру ПФУ.
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