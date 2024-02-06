Некоторые украинцы могут получить 75% скидку на оплату коммуналки: кого это касается и как получить

Некоторые украинские могут получить скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода.

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Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда в Донецкой области в Facebook. Таким образом без учета среднемесячного дохода льготу в размере 75% могут получить следующие категории граждан:

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участникам боевых действий;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

реабилитированным лицам среди тех, кто был подвергнут репрессиям в виде лишения свободы или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного репрессивного органа;

бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Для того чтобы получить льготу, нужно подать заявление для внесения сведений в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц) и следующие документы:

паспорт или временное удостоверение гражданина Украины;

документы, подтверждающие право на получение льготы;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

справку о взятии на учет ВПЛ;

договор аренды;

справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому адресу или другой документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника, а в случае их отсутствия акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица.

Соответствующее заявление можно подать в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение "Пенсионный фонд", официальный вебсайт Минсоцполитики и другие интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Кроме этого, заявление можно подать лично или по почте в любой сервисный центр ПФУ.

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