'Шалений бабах': десантники показали, як з Javelin ліквідували ворожий танк та його екіпаж

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному з напрямків фронту помітили ворожий танк, що наближався до переднього краю нашої оборони. Захисникам вдалося знешкодити ворожу воєнну техніку разом з екіпажем.

Відео ліквідації танку опубліковано на сторінці бригади у Фейсбуці. Зазначається, що російський танк Т-90 було знищено разом з мінним тралом.

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"Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України зірвали спробу противника здійснити пророблення проходів у мінних полях на одному з напрямків. Повітряна розвідка миколаївських десантників вчасно виявила висування противника до переднього краю нашої оборони, зірвавши його наміри", – прокоментували ці кадри бійці ОДШБ.

Після виявлення противника було приведено у бойову готовність протитанкові розрахунки." Влучним пуском з ПТРК Javelin танк російських окупантів Т-90 було знищено разом з екіпажем", – додали наші захисники.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр заявила, що контрнаступальні дії військ вже почалися. Вона наголосила на тому, що контрнаступ не можна зводити лише до активних наступальних дій, адже мета полягає у звільненні всіх територій.

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