Українські штурмовики знищили десяток окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Українські військові продовжують стримувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку на Донеччині. Зокрема, загарбників знищують артилеристи 3-ї окремої штурмової бригади спільно з 1-им механізованим батальйоном.

Захисники України влаштували там чергову "бавовну" окупантам. Про це повідомив український військовий та політичний діяч Андрій Білецький на своєму Telegram-каналі.

"Бахмутський напрямок. Працює 1 механізований батальйон та артилерія 3 ОШБр. Знищений особовий склад – з десяток "хороших русских", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові завдають влучних ударів по загарбниках, які облаштувались у напівзруйнованому приватному секторі. Окупанти переміщаються між руїнами будівель, але це не рятує їх від артилерії.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, заявила про те, що контрнаступальні дії військ вже почалися.

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