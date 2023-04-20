Бійці 40-ї бригади ліквідували чотири гармати окупантів та ваговози з боєприпасами (відео)

Українські військові на різних ділянках фронту методично знищують окупантів та ворожу техніку. Зокрема, бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" ліквідували чотири протитанкові гармати.

Окрім цього, захисникам України вдалося "вполювати" два ваговози боєприпасів окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

"Знищено 4 ворожі протитанкові гармати та 2 ваговози боєприпасів окупантів", – йдеться у повідомленні.

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Під час роботи, бійці з "Едельвейсу" скоригували роботу артилеристів "Великокняжої" бригади. На відео можна побачити, як українські військові завдають прицільного вогню по протитанковій батареї ворога.

Відео дня

Точний час та місце знищення ворожих гармат МТ-12 "Рапіра" та ваговозів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, заявила про те, що контрнаступальні дії військ вже почалися.

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