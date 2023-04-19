'Вовки Да Вінчі' показали бої за останню дорогу до Бахмуту (відео)

Українські військові героїчно утримують позиції у Бахмуті на Донеччині, який окупанти намагаються захопити від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у бій з "вагнерівцями" вступають бійці батальйону "Вовки Да Вінчі".

Вони не дають російським загарбникам захопити останню дорогу до Бахмуту. Відео з боєм опублікували на Youtube-каналі підрозділу.

"Бій роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" за останню дорогу на Бахмут!" – йдеться у повідомленні.

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Окупанти вирішили прорвати українську оборону силами піхоти без підтримки бронетехніки. Втім, росіянам це не вдалося, вони загинули на полі бою.

Відео дня

На відео видно, що росіяни намагаються впритул підійти до позицій українських захисників. Бійці дають їм відсіч з усієї наявної зброї, застосовуючи гранатомети та гранати.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, заявила про те, що контрнаступальні дії військ вже почалися.

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