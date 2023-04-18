Українські бійці 'затрофеїли' російський 'Сонцепьок' під Бахмутом (відео)

Українські військові захопили російський ТОС-1А "Сонцепьок". Взяти трофей вдалося на Донеччині.

Волонтер, нардеп і член оборонного комітету Юрій Мисягін зазначив, що техніку окупантів "затрофеїли" в районі Бахмута. Також у мережі опублікували відео підтвердження цього.

"Трофейний ТОС-1А "Солнцепек" в районі Бахмута", – йдеться у повідомленні.

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На кадрах видно, як українські захисники, які проїздили повз, зафільмували трофейну техніку. Коли саме було "затрофеєно" систему залпового вогню не повідомляється.

Відео дня

Додамо, ТОС являють собою сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Техніка веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. На озброєнні армії рф з 2011 року перебуває модернізована система ТОС-1А, що складається з:

бойової машини БМ-1 (виріб 634Б) з пусковою установкою на шасі танка;

транспортно-заряджаючої машини ТЗМ-Т (виріб 563) на шасі танка;

некерованих реактивних снарядів (НКРС) калібру 220 мм.

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