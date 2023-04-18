Украинские бойцы 'затрофеили' российский 'Солнцепек' под Бахмутом (видео)

Украинские военные захватили российский ТОС-1А "Солнцепек". Взять трофей удалось в Донецкой области.

Волонтер, нардеп и член оборонного комитета Юрий Мысягин отметил, что технику оккупантов "затрофеили" в районе Бахмута. Также в сети опубликовали видео подтверждения.

"Трофейный ТОС-1А "Солнцепек" в районе Бахмута", – говорится в сообщении.

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На кадрах видно, как проезжавшие мимо украинские защитники запечатлели трофейную технику. Когда именно была "затрофеена" система залпового огня не сообщается.

Видео дня

Добавим, ТОС являют собой семейство российских тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220-мм. Техника ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. На вооружении армии РФ с 2011 года находится модернизированная система ТОС-1А, состоящая из:

боевой машины БМ-1 (изделие 634Б) с пусковой установкой на шасси танка;

транспортно-заряжающей машины ТЗМ-Т (изделие 563) на шасси танка;

неуправляемых реактивных снарядов (НКРС) калибра 220 мм.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

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