Спецпризначенці ліквідували російський 'Сонцепьок' дроном-камікадзе (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Для цього бійці Центру спецоперацій "А" використали FPV-дрон.

Ліквідація російської вогнеметної системи відбулася прямо в момент залпу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок" прямо в момент її залпу."Друга армія світу" залишилась без ще одного "аналоговнєту", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як оператор керує дроном-камікадзе, а попереду "Сонцепьок" випускає залп снарядів. Безпілотник облетів техніку окупантів, а потім завдав удар.

Точний час та місце знищення російської важкої вогнеметної системи не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, що FPV-дрони дозволяють бачити події у реальному часі. Картинка передається з безпілотника на монітор, окуляри або шолом оператора.

Нагадаємо, раніше на Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

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