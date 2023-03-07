Прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами на Луганщині (відео)
На Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.
Для цього наші захисники накрили місце перебування ворога з мінометів. Про це повідомили у Telegram Держприкордонслужби України.
"У Луганській області наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що халабуди окупантів згоріли від вогню прикордонників.
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На відео можна побачити, як після влучання з бліндажа починає валити стовп густого диму. За інформацією прикордонників, від вибуху зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з трьома загарбниками.
Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, бійці 109-го ОГШБ 10-ї ОГШБр "Едельвейс" ЗСУ, показав кадри втечі окупантів з поля бою.
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