Прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами на Луганщині (відео)

На Луганщині українські прикордонники знищили ворожий бліндаж з окупантами. За попередніми даними, загинули щонайменше троє ворогів.

Для цього наші захисники накрили місце перебування ворога з мінометів. Про це повідомили у Telegram Держприкордонслужби України.

"У Луганській області наші оператори БПЛА вистежили позиції противника, а прикордонники-мінометники накрили їх вогнем", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що халабуди окупантів згоріли від вогню прикордонників.

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Відео дня

На відео можна побачити, як після влучання з бліндажа починає валити стовп густого диму. За інформацією прикордонників, від вибуху зайнялася пожежа, яка знищила ворожий бліндаж з трьома загарбниками.

Точний час та місце знищення ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 109-го ОГШБ 10-ї ОГШБр "Едельвейс" ЗСУ, показав кадри втечі окупантів з поля бою.

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