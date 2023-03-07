Українські бійці показали кадри втечі окупантів з поля бою (відео)

Українські бійці продовжують стримувати навалу окупантів на різних напрямках фронту. Втім, деякі роісяни тікають з поля бою, намагаючись врятувати собі життя.

Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Збройних сил України, показав кадри втечі окупантів. Відео оприлюднили на Telegram-каналі "Стратком ЗСУ".

"Сюжет, як окупанти тікають з поля бою коли розуміють, що їм кінець. 377-й день героїчного протистояння", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як наші бійці виявили окупанта за допомогою дрона. З безпілотника оператор скинув гранату, втім, ворогу вдалося вижити і він почав тікати геть.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії продовжують тримати оборону в Бахмуті на Донеччині, попри навалу окупантів. Зокрема, спецпризначенці вступають у вуличні бої.

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