Вуличні бої та нічне 'полювання': у Нацгвардії показали потужну роботу спецпризначенців у Бахмуті (відео)

Бійці Нацгвардії продовжують тримати оборону в Бахмуті на Донеччині, попри навалу окупантів. Зокрема, спецпризначенці вступають у вуличні бої.

Окрім цього наші захисники ліквідовують ворогів вночі силами снайперів та знищують росіян за допомогою дронів. Відео роботи спецпризначенців Нацгвардії опублікували на каналі у Telegram.

"Для окупанта не було і не буде жодного тихого місця на українській землі, а єдиним місцем відпочинку для них є родючий Бахмутський ґрунт. За витонченістю їхньої роботи можна дивитись вічно", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

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На відео можна побачити низку кадрів з вуличними боями на околицях Бахмута. Також показані кадри роботи наших захисників вночі, та скидання снарядів з безпілотника на ворожі позиції.

Раніше військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. Він зауважив, що російські інтервенти не покидають спроб захопити місто.

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