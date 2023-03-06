Уличные бои и ночная 'охота': в Нацгвардии показали мощную работу спецназовцев в Бахмуте (видео)

Бойцы Нацгвардии продолжают держать оборону в Бахмуте Донецкой области, несмотря на нашествие оккупантов. В частности, спецназовцы вступают в уличные бои.

Кроме того, наши защитники ликвидируют врагов ночью силами снайперов и уничтожают россиян с помощью дронов. Видео работы спецназовцев Нацгвардии опубликовали на канале в Telegram.

"Для оккупанта не было и не будет ни одного тихого места на украинской земле, а единственным местом отдыха для них является плодородная Бахмутская почва. За изяществом их работы можно смотреть вечно", – говорится в сообщении.

Видео дня

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На видео можно увидеть ряд кадров с уличными боями в окрестностях Бахмута. Также показаны кадры работы наших защитников ночью и сброс снарядов с беспилотника на вражеские позиции.

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Он отметил, что российские интервенты не оставляют попыток захватить город.

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