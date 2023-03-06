Зеленский провел ставку с Залужным и принял решение по Бахмуту: карта боев

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На заседании была рассмотрена ситуация в Бахмуте.

Как сообщает пресс-служба главы государства, командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

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"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", – говорится в сообщении

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В ОП отмечают, что во время заседания Ставки стороны обсудили вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. Он отметил, что российские интервенты не оставляют попыток захватить город. Он говорит, что украинские военные наносят по врагам удары по артиллерии.

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