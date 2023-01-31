В сети показали ближний бой с оккупантами под Бахмутом от первого лица (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать нашествие российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. В сети показали кадры ближнего боя одного из украинских подразделений вблизи города.

Видео обнародовали в Telegram-канале спикера военной администрации Одесской области Сергея Братчука. На нем показана стычка наших защитников с оккупантами под Бахмутом.

"Боевая работа наших защитников в Бахмуте от первого лица", – говорится в сообщении.

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Согласно кадрам, около десятка украинских военных отбивают вражескую атаку. Оператор в определенный момент решается подойти поближе, или нанести удар по врагам.

Видео дня

Точное время и место боев не сообщаются из соображений безопасности.

Отметим, несколько ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что российским оккупантам не удалось перекрыть трассу на Бахмут и отрезать украинских бойцов от поставок.

В то же время, по его словам, украинское командование следит за ситуацией в городе, поскольку сохранение личного состава имеет первостепенную важность.

Напомним, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении из РСЗО.

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