Военные показали работу украинского РСЗО на Бахмутском направлении: видео

17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении. Для этого была привлечена реактивная система залпового огня.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады. Там заметили, что артиллерия – это смерть для российских оккупантов.

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"Их точность, количество выстрелов и кучность, это смертельный приговор для врага. За считанные минуты после обнаружения массового скопления живой силы и техники врага, наши ребята превращают их в окурки и плавленное железо", – говорится в сообщении.

Видео дня

Военные подчеркнули, что нет жалости и прощения тем, кто пришел в дома к украинцам с оружием в руках.

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Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.

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