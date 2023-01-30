Из арты, минометов и дронов: подразделение "Курта" 28 ОМБр показало, как уничтожает россиян в районе Бахмута (видео)

Отдельное подразделение "Курта" 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода удерживают позиции на Бахмутском направлении. Они показали уничтожение врага из разного вооружения.

Для ликвидации российских захватчиков применили беспилотники, боевые машины пехоты, минометы и артиллерию. Видео опубликовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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Также на видео видно, как бойцы "Курты" ударили по позициям россиян с помощью мобильной реактивной системы залпового огня на базе пикапа.

Видео дня

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Напомним, что эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких президенту России, сообщило, что Россия может повторить большое наступление уже в феврале-марте этого года.

В то же время польский генерал спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления кафиров.

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