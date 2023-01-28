Возможно на следующей неделе: британский эксперт допустил дату нового вторжения россии

Эксперт Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк сделал предположение о дате нового вторжения россии. По его словам, это может произойти в ближайшие дни.

Об этом член-корреспондент рассказал в эфире Radio NV. Там он сказал, что россия готовится к новому великому наступлению.

"Россияне однозначно запланировали наступательные действия на февраль. Возможно, даже на следующей неделе это начнется. Если не начнется, это исключительно из-за того, что у россиян есть проблемы с планированием и выполнением", — считает Данилюк.

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В то же время он считает, что на этот раз подразделения России будут хуже, чем те, которые атаковали Украину 24 февраля 2022 года.

Данилюк напомнил, что весной 2022 года Украине удалось ликвидировать эти маршевые колонны, имея в виду кафиров, которые скапливались на танках на севере Украины.

"Такой ситуации уже не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Самое главное – будет количественное преимущество, которого в прошлом году не было", – считает он.

Кроме того, он считает, что Украине не стоит рассчитывать на военную помощь стран-союзников.

По его мнению, все анонсированное вооружение вряд ли сможет поступить в страну к следующим масштабным боевым действиям.

Прогнозы по вторжению России в Украину

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