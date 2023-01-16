'Для них эти даты почему-то сакральны': Данилов сказал, когда россия может пойти в повторное наступление

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал дату, когда российские оккупанты могут попытаться повторить полномасштабное наступление. По его словам, враги зациклены на определенных датах.

В частности, россияне могут повторить наступление в годовщину, 24 февраля. Об этом Данилов сказал в интервью телеканалу "Рада".

"Это может быть годовщина. Для них эти даты являются чем-то сакральными вещами. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день и мы готовимся", – отметил он.

Данилов указал, что президент Украины Владимир Зеленский каждый день общается со своими иностранными коллегами, обсуждая с ними оружие, которое они могут предоставить ВСУ.

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"Первый вопрос, с которого начинается разговор и которым заканчивается, это оружие", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения.

Впоследствии стало известно, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger2. Это будет частью крупнейшего пакета военной помощи.

Добавим, по словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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