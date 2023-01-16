'Для них ці дати є чомусь сакральними': Данілов сказав, коли росія може піти у повторний наступ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ. За його словами, вороги зациклені на певних датах.

Зокрема, росіяни можуть повторити наступ у річницю, 24 лютого. Про це Данілов сказав у інтерв'ю для телеканалу "Рада".

"Це може бути річниця. Для них ці дати є чомусь сакральними речами. Це може бути й в березні. Ми маємо готуватись до таких подій кожного дня й ми готуємось", – зазначив він.

Данілов вказав, що президент України Володимир Зеленський щодня спілкується зі своїми іноземними колегами, обговорюючи з ними зброю, яку вони можуть надати ЗСУ.

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"Перше питання з якого починається розмова та якою закінчується, це зброя", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення постачання важкого озброєння.

Згодом стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це буде частиною найбільшого пакету військової допомоги.

Додамо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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