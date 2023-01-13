Резніков спрогнозував великий наступ росії навесні і підтвердив готовність ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

Про це глава оборонного відомства заявив в інтерв'ю для ВВС. У ньому він розповів про те, що ЗСУ теж готуються до можливої зустрічі із противником.

Говорячи про плани Кремля Резніков підкреслив, що їхня стратегія почала змінюватися.

“Вони можуть завдати удару будь-якого дня, завтра чи післязавтра, іранськими дронами або балістичними ракетами по Києву, Львову, Одесі, Вінниці. Але вони більше не роблять цього щодня, адже їхні можливості скоротилися, тож я вважаю, що вони змінили свою стратегію. На мій погляд, вони намагатимуться накопичити свої сили, зброю і наприкінці лютого чи на початку березня вони почнуть наступ у певному напрямку, на сході або, можливо, на півдні", - вважає він.

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За його словами, путін не змінив своїх планів стерти Україну з Землі.

“Вони хочуть контролювати нас, вони вважають, що Україна не є окремою державою, що українська нація не має існувати. Це шалена, дурна ідея кремлівського режиму", - сказав він.

На його думку, навесні Україні варто готуватися до наступу з тих районів, які росія вже окупувала – південь та схід.

"Весна - найкращий період для того, щоб оновити рух для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми повинні бути готові розпочати", - сказав він.

Резніков підкреслив, що перемога для українців означає “повне звільнення наших тимчасово окупованих територій до кордонів 1991 року, офіційно та міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим, Луганськ та Донецьк".

Говорячи про можливий наступ з боку Білорусі, міністр відповів, що сумнівається в цьому.

За його словами, рух із півночі "займе багато часу, і вони не мають ресурсів".

Він також подякував країнам-союзникам за допомогу в наданні зброї. Він зазначив, що зараз Україна має багато зброї “натовського стандарту".

Раніше стало відомо, що Франція планує передати Україні легкі колісні танки AMX 10-RC. Очікується, що вони прибудуть упродовж двох місяців.

Також про постачання танків повідомляв президент Польщі Анджей Дуда. Йдеться про танки Leopard 2, які можуть направити у рамках коаліції союзників.

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