Українці зустріли президента Польщі Дуду оплесками і словами подяки на площі у Львові (зворушливе відео)

Сьогодні, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда відвідав Львів з діловим візитом. Після проведення другого саміту "Люблінського трикутника" з очільниками України Володимиром Зеленським та Литви Гітанасом Науседою, лідер Польщі прогулявся містом.

Українці, які зустріли главу сусідньої держави на вулиці, влаштували йому овації. Люди також вигукували: "Дякуємо!". Відео опублікували у мережі.

Своєю чергою Канцелярія Дуди також опублікувала фрагменти відео з іншого ракурсу та фото президента з вулиць Львова біля Катедрального собору. На кадрах можна побачити, як президент Польщі стоїть майже посеред людей та тисне їм руки.

Відео дня

Зауважимо, на брифінгу президентів після зустрічі Анджей Дуда заявив, що Польща готова надати Україні танки Leopard 2 у рамках коаліції союзників.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard. За його словами, ФРН на такий крок самостійно не піде, тільки із союзниками.

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