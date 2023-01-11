Украинцы встретили президента Польши Дуду аплодисментами и словами благодарности на площади во Львове (трогательное видео)

Сегодня, 11 января, президент Польши Анджей Дуда посетил Львов с деловым визитом. После проведения второго саммита "Люблинского треугольника" с руководителями Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гитанасом Науседой, лидер Польши прогулялся по городу.

Украинцы, встретившие главу соседнего государства на улице, устроили ему овации. Люди также восклицали: "Спасибо!". Видео было опубликовано в сети.

В свою очередь Канцелярия Дуды также опубликовала фрагменты видео по другому ракурсу и фото президента с улиц Львова возле Кафедрального собора. На кадрах можно увидеть, как президент Польши стоит почти посреди людей и давит им руки.

Видео дня

Отметим, что на брифинге президентов после встречи Анджей Дуда заявил, что Польша готова предоставить Украине танки Leopard 2 в рамках коалиции союзников.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. По его словам, ФРГ на такой шаг самостоятельно не пойдет, только с союзниками.

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