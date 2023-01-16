Британия передаст Украине самый большой пакет военной помощи: танки Challenger 2, пушки, БТР и не только

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Это будет частью крупнейшего пакета военной помощи.

Такое решение страна приняла в ответ на бомбардировку российскими военными Украины. Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте, пишет The Guardian.

"Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости и гарантировать, что в 2023 году и в дальнейшем, если это будет необходимо, Украина сохранит свой импульс, который поддерживается международным сообществом, более чем когда-либо убежденным в том, что незаконно и неспровоцированное вторжение путина провалится", - подчеркнул он.

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По его словам, в новый пакет войдет эскадрон танков Challenge 2 с бронированными эвакуационными и ремонтными машинами, 8 орудий AS90 и далее их количество будет увеличено.

Кроме этого в список вошли:

100 тыс. артиллерийских снарядов;

100 усовершенствованных ракет;

десятки БпЛА;

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог";

запасные части для поддержки украинских танков и бронированных машин.

"Сегодняшний пакет является "важным увеличением возможностей Украины". Это значит, что они могут перейти к изгнанию российских войск с украинской земли", – сказал Волес.

Решение о таком пакете помощи делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять украинцам основные боевые танки.

Характеристики Challenger 2

Вес: 62-75 т;

Длина: 8,3 м;

Ширина: 3,52 м;

Высота: 2,49 м;

Экипаж: 4;

Броня: комбинированная "Чобгем", противоснарядная Лобкорпуса: минимум 700мм от БОПС; Лоб башни: 800мм от БОПС/1200мм от КС;

Динамическая защита: ROMOR

Главное вооружение: 120-мм L30E4

Второстепенное вооружение: 1×7,62-мм L94A1; 1×7,62-мм L37A2;

: Perkins Engines Company Limited CV12 1200 кс;

Удельная мощность: 19,2 кс/т

Подвеска: гидропневматическая;

Дорожный просвет: 500 мм;

Операционная дальность: 400 км;

Скорость: 56 км/ч.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения.

По словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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