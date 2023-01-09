Великобритания рассматривает возможность поставки танков Challenger 2 в Украину – Sky News

По словам источников, "в течение нескольких недель" идут дискуссии о поставках ВСУ определенного количества основного боевого танка британской армии – Challenger 2.

Об этом сообщает Sky News. Отмечается, что этот шаг ознаменовал бы значительное усиление поддержки Украины западными партнерами и мог бы побудить других союзников по НАТО, в частности, Германию, последовать этому примеру.

"Это побуждало бы других давать танки", – цитируют украинский источник в издании.

Правительство Риши Сунака еще не приняло окончательного решения, но если Британия на это пойдет, она станет первой страной, которая ответит по просьбе украинских лидеров оснастить свою армию мощными западными танками.

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Группа из примерно 50 стран во главе с США, включая Великобританию, оказывающую военную поддержку Украине, должна провести следующее заседание 20 января. Любое объявление о новой помощи может быть сделано вместе со сбором Контактной группы.

Один источник предположил, что Британия может предложить около 10 танков Challenger 2, что будет достаточно для оснащения эскадрильи.

По словам источника, это кардинально не изменит правила игры, но все равно будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг преодолеет барьер, до сих пор не позволявший союзникам предлагать западные танки Украине из-за опасений, что Россия воспримет это чрезмерной эскалацией.

Министерство обороны Великобритании пока не подтвердило и не опровергло, что британское правительство рассматривает возможность поставлять Украине танки.

Что известно о Challenger 2

Challenger 2 – это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Поступил на вооружение британской армии в 1998 году, а последняя машина поступила в 2002 году. Ожидается эксплуатация танков этой модели вплоть до 2035 года.

Эти танки применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке с 2003 года по 1 сентября 2010 года.

Основной боевой танк "Челленджер 2" выпускается британской компанией "Виккерс Дефенс Системс" (в настоящее время является частью компании BAE Systems). Это третий танк, носящий имя "Челленджер".

Хотя Challenger 2 был разработан на основе Challenger, новый танк отличается от более ранней модели совершенно новым дизайном: всего 5% деталей являются общими для обеих моделей.

К настоящему моменту Challenger 2 заменил предыдущую модель на вооружении британской армии. Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой и 7,62-мм цепной пушкой.

Танк успешно прошел испытания на надежность, проведенные в 1994 году, во время которых 3 машины проверялись в течение 285 дней испытаний, в симуляции боевых условий. Каждый из этих дней охватывал:

27 км езды по дороге

33 км езды вне дороги

34 выстрела из основной пушки

1000 выстрелов из пулемета калибра 7,62-мм

10 ч простоя двигателя

3,5 ч работы двигателя

На испытаниях было доказано, что новый танк полностью отвечает всем предъявляемым военными требованиям.

В 2008 году началась модернизация 250 из 358 танков Challenger 2, находившихся на вооружении британской армии. На танки устанавливали комплект дополнительного навесного бронирования, новая 120-мм нарезная пушка, новый двигатель мощностью 1100 кВт, новая автоматическая трансмиссия, новая система управления огнем и кондиционер.

Характеристики Challenger 2

Вес: 62-75 т;

Длина: 8,3 м;

Ширина: 3,52 м;

Высота: 2,49 м;

Экипаж: 4;

Броня: комбинированная "Чобгем", противоснарядная Лобкорпуса: минимум 700мм от БОПС; Лоб башни: 800мм от БОПС/1200мм от КС;

Динамическая защита: ROMOR

Главное вооружение: 120-мм L30E4

Второстепенное вооружение: 1×7,62-мм L94A1; 1×7,62-мм L37A2;



: Perkins Engines Company Limited CV12 1200 кс;

Удельная мощность: 19,2 кс/т

Подвеска: гидропневматическая;

Дорожный просвет: 500 мм;

Операционная дальность: 400 км;

Скорость: 56 км/ч.

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