На что способны бронетранспортеры Bastion, которые Франция передаст Украине (видео)
Многоцелевые бронетранспортеры ACMAT Bastion – французская мощь, которая поможет Украине на пути к победе.
Соответствующий видеоролик был опубликован в Центре Стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Полный привод, защита от обломков мин и шаров калибра 7,62-мм, многофункциональность и маневренность – это еще не все, на что способна эта техника. Вскоре Bastion поступит в распоряжение Сил обороны", – говорится в сообщении.
На видео показаны возможности бронетранспортера Bastion, который Франция передаст Украине вместе с бронеавтомобилями AMX-10RC. Об этом сообщил Владимир Зеленский 4 января.
"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion", – написал Зеленский в Twitter.
Что известно об ACMAT Bastion
Bastion – французский многоцелевой бронетранспортер компании Acmat, классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-внедорожник.
Построен на шасси бронеавтомобиля VLRA компании Acmat. Впервые машина была представлена в Великобритании на выставке вооружений DSEI в 2010 году. Поставлялся в Африку, Ближний Восток и Северную Америку.
"Бастион" создавался прежде всего для французских спецназовцев, действующих в Африке. Бронетранспортер отвечает всем требованиям вооруженных сил Европы, Африки и Ближнего Востока. Бастион полностью адаптирован к климатическим условиям Африки и Ближнего Востока, может использоваться и в ночное время.
Характеристики Bastion
- Вес: 12 т;
- Длина: 6 м;
- Ширина: 2,2м;
- Высота: 2,4м;
- Десант: 8-10;
- Броня: STANAG 4569 от уровня 1 до уровня 3;
- Главное вооружение: 7,62 мм или 12.7 мм на башне;
- : 180 л.с.;
- Подвеска: колесная;
- Операционная дальность: 1400 км;
- Скорость: 110 км/ч.
Напомним, ранее украинские бойцы затрофеили уникальную вражескую самоходную артиллерийскую пушку 2С9 "Нона" из БК.
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