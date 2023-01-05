На що здатні бронетранспортери Bastion, які Франція передасть Україні (відео)
Багатоцільові бронетранспортери ACMAT Bastion – це французька міць, яка допоможе Україні на шляху до перемоги.
Відповідний відеоролик опублікували у Центрі Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Повний привід, захист від уламків мін і куль калібру 7,62-мм, багатофункціональність та маневреність – це ще не все, на що здатна ця техніка. Незабаром Bastion надійде у розпорядження Сил оборони", – йдеться у повідомленні.
На відео показані можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з бронеавтомобілями AMX-10RC. Про це повідомив Володимир Зеленський 4 січня.
"Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion", – написав Зеленський у Twitter.
Що відомо про ACMAT Bastion
Bastion – це французький багатоцільовий бронетранспортер компанії Acmat, класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик.
Побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA компанії Acmat. Вперше машина була представлена у Великій Британії на виставці озброєнь DSEI у 2010 році. Постачався в Африку, Близький Схід і Північну Америку.
"Бастіон" створювався насамперед для французьких спецпризначенців, що діють в Африці. Бронетранспортер відповідає всім вимогам збройних сил Європи, Африки та Близького Сходу. Бастіон повністю адаптований до кліматичних умов Африки та Близького Сходу, може використовуватися і в нічний час.
Характеристики Bastion
- Вага: 12 т;
- Довжина: 6 м;
- Ширина: 2,2 м;
- Висота: 2,4 м;
- Десант: 8-10;
- Броня: STANAG 4569 від рівня 1 до рівня 3;
- Головне озброєння: 7,62 мм або 12.7 мм на башті;
- Двигун: 180 к. с.;
- Підвіска: колісна;
- Операційна дальність: 1400 км;
- Швидкість: 110 км/г.
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