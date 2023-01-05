На що здатні бронетранспортери Bastion, які Франція передасть Україні (відео)

Багатоцільові бронетранспортери ACMAT Bastion – це французька міць, яка допоможе Україні на шляху до перемоги.

Відповідний відеоролик опублікували у Центрі Стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Повний привід, захист від уламків мін і куль калібру 7,62-мм, багатофункціональність та маневреність – це ще не все, на що здатна ця техніка. Незабаром Bastion надійде у розпорядження Сил оборони", – йдеться у повідомленні.

На відео показані можливості бронетранспортера Bastion, який Франція передасть Україні разом з бронеавтомобілями AMX-10RC. Про це повідомив Володимир Зеленський 4 січня.

Відео дня

"Провів тривалу й детальну розмову з президентом Франції щодо поточної ситуації. Подякував за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion", – написав Зеленський у Twitter.

Що відомо про ACMAT Bastion

Bastion – це французький багатоцільовий бронетранспортер компанії Acmat, класифікується як броньований повнопривідний армійський автомобіль-позашляховик.

Побудований на шасі бронеавтомобіля VLRA компанії Acmat. Вперше машина була представлена ​​у Великій Британії на виставці озброєнь DSEI у 2010 році. Постачався в Африку, Близький Схід і Північну Америку.

"Бастіон" створювався насамперед для французьких спецпризначенців, що діють в Африці. Бронетранспортер відповідає всім вимогам збройних сил Європи, Африки та Близького Сходу. Бастіон повністю адаптований до кліматичних умов Африки та Близького Сходу, може використовуватися і в нічний час.

Характеристики Bastion

Вага: 12 т;

Довжина: 6 м;

Ширина: 2,2 м;

Висота: 2,4 м;

Десант: 8-10;

Броня: STANAG 4569 від рівня 1 до рівня 3;

Головне озброєння: 7,62 мм або 12.7 мм на башті;

Двигун: 180 к. с.;

Підвіска: колісна;

Операційна дальність: 1400 км;

Швидкість: 110 км/г.

Нагадаємо, раніше українські бійці затрофеїли унікальну ворожу самохідну артилерійську гармату 2С9 "Нона" з БК.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!