Можливо наступного тижня: британський експерт припустив дату нового вторгнення росії

Експерт Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень Олександр Данилюк зробив припущення щодо дати нового вторгнення росії. За його словами, це може відбутися найближчими днями.

Про це член-кореспондент розповів в ефірі Radio NV. Там він сказав, що росія готується до нового великого наступу.

"Росіяни однозначно запланували наступальні дії на лютий. Можливо, навіть наступного тижня це почнеться. Якщо не почнеться, то це винятково через те, що у росіян є проблеми з плануванням і виконанням", — вважає Данилюк.

Читайте також В ГУР назвали піковий період війни в України та напрямок бойових дій

Відео дня

Водночас він вважає, що цього разу підрозділи рф будуть гірші, ніж ті, які атакували Україну 24 лютого 2022 року.

Данилюк нагадав, що навесні 2022 року Україні вдалося ліквідувати ці маршові колони, маючи на увазі окупантів, які скупчувалися на танках на півночі України.

"Такої ситуації вже не буде. Буде нормальна логістика і багато чого іншого. Найголовніше - буде кількісна перевага, якої в минулому році не було", - вважає він.

Крім того, він вважає, що Україні не варто розраховувати військову допомогу країн-союзників.

На його думку, все анонсоване озброєння навряд чи зможе надійти до країни до наступних масштабних бойових дій.

Прогнози щодо вторгнення росії в Україну

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!