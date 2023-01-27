путін готує новий наступ у лютому-березні – Bloomberg

Росія може повторити великий наступ уже в лютому-березні цього року. Про це пише закордонне видання з посиланням на людей, близьких до президента росії.

У матеріалі Bloomberg зазначається, що путін вірить у перемогу росії. Начебто агресор упевнений, що росія зможе повернути ініціативу після стільки місяців втрат.

На думку співрозмовників, володимир путін планує примушувати Україну та її партнерів до перемир'я. Водночас співрозмовники уточнюють, що йдеться про тимчасове перемир'я, яке залишило б росії контроль над окупованими територіями.

Читайте також В українській розвідці назвали термін нового вторгнення росії

Відео дня

"Це Москві потрібно, щоб виграти час для відновлення своїх сил. Проте сподіватися, що Київ та його партнери підуть на таке перемир'я — це невдала ідея," - зазначає Bloomberg.

На думку аналітиків, невідомо, чи вистачить ресурсів росії для такого наступу. Стверджується, що путін готує росію до тривалої війни.

Видання зазначає, що навесні у росії можуть зробити нову хвилю мобілізації.

На думку американських чиновників, на яких посилається Bloomberg, хоча партнери України нарощують постачання зброї, але важкі атаки росії на фронті, наприклад, під Бахмутом, виснажили українські сили та підірвали здатність Києва проводити наступальні операції в інших місцях.

В той самий час за півроку армія росії змогла захопити тільки одне невелике місто, поплатившись величезними втратами. Водночас українські війська незмінно дивують союзників та спостерігачів своїми успіхами у боротьбі з окупантами.

Яка ситуація на фронті

Минулої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 27 січня 2023 року загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 124 710 осіб.

Нагадаємо, що видання Financial Times назвало причину, через яку путін втягнув свою країну у війну.

У той же час польський генерал спрогнозував один із сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!