У ГУР спрогнозували розвиток війни в Україні та назвали напрямок бою

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький спрогнозував подальшу ситуацію на фронті. Він також зазначив, який напрямок може обрати країна-агресор.

Про це представник ГУР розповів в інтерв'ю балтійському виданню Delfi. Там він дав оцінку щодо термінів закінчення війни в Україні.

За його словами, зараз розвідка прогнозує піковий етап війни навесні та на початку літа.

“Ми поки не можемо заглядати далеко, ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповує", - сказав він.

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Після цього етапу вже можна буде говорити про закінчення війни, вважають у ГУР.

За його словами, росія спробує проводити бойові дії на Донецькому та Луганському напрямках.

“Вони не змогли виконати своє головне завдання, з якого розпочинали так звану спеціальну військову операцію – повну окупацію Донецької та Луганської областей. Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар", - упевнений Скібіцький.

Прогнози після закінчення війни в Україні

Оглядач Гідеон Рахман для Financial Times нещодавно написав, що путін втягнув свою країну у війну через нездатність прийняти втрату статусу великої держави та зрозуміти нову систему, засновану на співпраці між державами під егідою ЄС та НАТО.

Тепер російську економіку будуть тягнути на бік Азії і зараз росія має небезпечну залежність від Китаю.

Польський генерал, колишній командувач сухопутних сил Польщі, Вальдемар Скшипчак спрогнозував один зі сценаріїв передбачуваного наступу окупантів.

На його думку, росія зробить наступ з боку Воронежа, Курська та Брянська. Про це Скшипчак сказав в інтерв'ю ВВС.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов раніше назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ.

За його словами, вороги зациклені на певних датах, і це може бути березень.

Водночас президент Володимир Зеленський не вважає, що з росією можна говорити про закінчення війни у форматі переговорів. Він наголосив, що сумнівається в тому, що путін ще живий.

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